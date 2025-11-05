Prorusiškumu garsėjančiam veikėjui 2025 metų kovo 13 dieną byloje dėl partizanų juodinimo buvo skirta bausmė, subendrinta su ankstesniu nusikaltimu – 1 metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimas.
Šioje byloje A. Paleckiui buvo pareikšti kaltinimai ir praėjusios kadencijos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Lauryno Kasčiūno šmeižimu, tačiau Kauno apygardos teismas dėl šio epizodo jį išteisino.
Aukščiausiojo teismo pirmininko atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė informavo portalą Lrytas, jog A. Paleckis posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu – prisijungė iš Kauno kalėjimo, kuriame šiuo metu atlieka 5 metų ir 6 mėnesių įkalinimo bausmę už rengimąsi šnipinėti Rusijai.
Purvą ant laisvės kovotojų pylęs A.Paleckis yra pripažintas kaltu pagal Baudžiamojo kodekso 1702 straipsnį („Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas“).
Teisėsaugą sudominusios asociacijos „Teisingumo aušra“ įkūrėjas A. Paleckis savo kaltę dėl partizanų niekinimo ir L. Kasčiūno šmeižimo kategoriškai neigė, tvirtindamas, jog jis esą nepadarė jokio nusikaltimo.
Pylė purvą ant laisvės kovotojų
A.Paleckis pakartotinai į teisėsaugos akiratį jis pateko jau būdamas kalėjime, po 2022 ir 2023 metais vykusių pokalbių telefonu su vienu prorusiškus naratyvus skleidžiančio portalo „ekspertai.eu“ įkūrėjų Audriumi Naku. A. Nakas įkėlė šiuos pokalbius į „ekspertai.eu“ kanalą socialiniame tinkle „Youtube“.
„Bėgo, nes prišaudė žydų vaikų, senukų, moterų“, – taip apie pokario Lietuvos partizanus atsiliepė A. Paleckis.
Prorusiškas veikėjas žarstė kaltinimus JAV, kuri siekė „Susilpninti Tarybų Sąjungą ir pridaryti jai kuo daugiau problemų“.
Atkartodamas Sovietų Sąjungos ir nūdienos Rusijos naratyvus, A. Paleckis pateikė situaciją taip, kad ginkluotas pasipriešinimas sovietinei okupacijai kilo ne dėl visuomenės pasiaukojimo ir ryžto ginti savo šalies laisvę, o buvo inspiruotas JAV.
Už rengimąsi šnipinėti Rusijai ir 1991 metų sausio 13-osios nusikaltimų neigimą nuteistas A. Paleckis dėl laisvės kovotojų mirčių miškuose vertė kaltę „Amerikos balsui“, nutylėdamas, kad žiaurias represijas, kankinimus, žudymus vykdė būtent sovietinės jėgos struktūros.
Sprendžiant iš kaltinamojo akto, A.Paleckis taip pat juodino partizanus dėl civilių žūčių, nutylėdamas, kad daugybė pastarųjų buvo kolaborantai, uoliai tarnavę sovietinei santvarkai, užėmę įvairius postus, skundę ginklu laisvę gynusius rezistentus jų artimuosius, rėmėjus, ryšininkus, prisidėjo prie jų kankinimų, tremties, kalinimo.
„Pasisakydamas apie pokario ginkluotą rezistenciją, pateikdamas ją kaip JAV padarytą žalą Lietuvai, A. Paleckis menkino jos dalyvius, priskirdamas jiems tik neigiamus kovos motyvus ir nutylėdamas kovos tikslą ginti Lietuvos laisvę“, – tvirtino prokuratūra.
VilniusPartizanaiNiekinimas
Rodyti daugiau žymių