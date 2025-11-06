Teismas pratęsė suėmimą jaunuoliui, įtariamam paauglio nužudymu Žvėryne

„Spalio 29 d. ikiteisminio tyrimo teisėja nutarė prokuroro prašymą tenkinti ir pratęsė įtariamajam paskirtosios kardomosios priemonės – suėmimo – terminą 1 mėnesių laikotarpiui, šį terminą skaičiuojant nuo 2025 m. lapkričio 5 d. iki 2025 m. gruodžio 3 d.“ – Eltą informavo teismo atstovas Giedrius Janonis.
Pirmą kartą 15-metis paauglys buvo suimtas rugpjūčio 4 dieną, praėjus daugiau nei parai nuo tada, kai buvo sulaikytas, įtarus itin sunkiu nusikaltimu.
Tąkart jis buvo suimtas mėnesiui. Vėliau suėmimas buvo tęsiamas, o aukštesnės instancijos teismas suimtojo skundus atmesdavo ir suėmimą palikdavo galioti.
ELTA primena, kad rugpjūčio pradžioje Vilniuje, Žvėryno rajone, buvo rastas mirusio nepilnamečio (gim. 2010 m.) kūnas su smurto žymėmis.
Šiuo itin sunkiu nusikaltimu įtartas aukos bendraamžis (gim. 2010 m.) netrukus buvo uždarytas į areštinę.
Nepilnametis beveik parą buvo ieškomas kaip dingęs be žinios po to, kai negrįžo namo iš prekybos centro „Ozas“ ir su juo nepavyko susisiekti.
Berniuko kūno dalys buvo rastos konteineryje ir miškelyje Žvėryno rajone. Tą naktį, 1.39 val., Žvėryno rajone, Lokių gatvėje, buvo gautas pranešimas dėl degančio konteinerio.
Atvykusios pajėgos konteinerį užgesino, tačiau tąkart kūnas nebuvo rastas.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.