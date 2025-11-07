Iš Nemuno ištraukti du kontrabandininkų „plaustai“ su beveik 5 000 eurų vertės baltarusiškų cigarečių kroviniu

Nemunui iš Baltarusijos įtekėjus į Lietuvą, 17 kilometrų juo eina abiejų valstybių siena. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį ją, kaip ir kasdien, per vaizdo stebėjimo sistemas stebėjo VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų užkardos pareigūnai.
Netrukus po vidurnakčio jų dėmesį patraukė ties Švendurbrės kaimu (Druskininkų sav.) Nemuno srovės nešamas įtartinas objektas.
Apie tai buvo informuota pasienio sargybos komanda. Skubiai nuleidę į vandenį tarnybinę motorinę valtį, pasieniečiai prisiartino prie plaukiančio objekto. Kaip ir tikėtasi, paaiškėjo, jog tai – kontrabandininkų „plaustas“ su cigarečių siunta.
Išvilkę iš upės, VSAT pareigūnai apžiūrėjo stačiakampio formos „plaustą“, apvyniotą juoda polietileno plėvele. Šios plaukiančios konstrukcijos viršuje buvo pritvirtintas GPS sekimo įrenginys o apačioje – dvi šaligatvio plytelės plūdrumui reguliuoti.
Už kelių šimtų metrų nuo šio „plausto“ ta pati pasieniečių sargyba Nemune užfiksavo ir iš vandens ištraukė kitą, bemaž identišką.
Abu radinius VSAT pareigūnai pristatė į Druskininkų pasienio užkardos tarnybines patalpas. Ten „plaustus“ išpakavo ir apžiūrėjo.
Abiejuose rasta po 498 pakelius cigarečių „Minsk capital QS“ su baltarusiškomis banderolėmis, po GPS sekimo įrenginį „TK STAR“ su mobiliojo ryšio SIM kortele. Visų 996 cigarečių pakelių vertė, įskaitant Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 4 810 eurų.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo ir gabenimo tvarkos pažeidimo Druskininkų pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena, atliekamas tyrimas.
Ten pat laikinai saugomos nelegalios, iš Baltarusijos plukdytos cigaretės.
Su tokiu baltarusiškų rūkalų gabenimo būdu pastaruoju metu pasieniečiai susiduria retai. Tais atvejais cigarečių kroviniai nuleidžiami į upę Baltarusijos pusėje tikintis, kad srovė juos sėkmingai atneš iki Lietuvos krantų. Čia veikiančių kontrabandininkų tikslas – kuo skubiau cigaretes ištraukti iš upės ir nepastebėtiems jas išgabenti sausuma.
Šaltuoju metų laiku kontrabandininkai rūkalų „plaustus“ bando užmaskuoti ir padaryti panašius į plaukiančias ledo lytis. Juos apvynioja balta (skaidria) polietileno plėvele arba medicinine marle, apkrauna sušalusiu sniegu, ledu bei purvu, o plūdrumui reguliuoti parenka įvairias statybines medžiagas – plytas, betoninius blokelius, šaligatvio trinkeles. Neretai prie šių kontrabandininkų „plaustų“ būna pritvirtinti GPS siųstuvai ir nuotolinio valdymo skambučiai.
Cigarečių gabenimas pasienio vandenimis suformuojant „plaustus“ ar naudojant įvairias konstrukcijas ir pritvirtinant GPS įrangą intensyvesnis šaltuoju metų sezonu. Tačiau šį būdą išstūmė rūkalų gabenimas oru. Šiemet per 10 mėn. rūkalų kontrabanda pasienio vandenimis, naudojant įvairias konstrukcijas, gabenta 24 kartus (2024 per atitinkamą laikotarpį – 31). Iš viso atplukdyta per 104 tūkst. pakelių cigarečių. Šis skaičius padidėjo dėl stambaus sulaikymo gegužę, kuomet pagal kriminalinės žvalgybos informaciją buvo sulaikyta 80 tūkst. pakelių rūkalų, atgabentų pasienio vandenimis.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiCigaretės
