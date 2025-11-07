Kelių ereliu virtęs, girtas į mokyklą Kauno rajone įsirėžęs policininkas pasijuto nubaustas per griežtai: „pylė“ skundą teismui

Kelių ereliu virtęs Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo vyriausiasis postinis pateikė teismui skundą dėl dabar jau buvusių savo kolegų nutarimo.
Kauno apskrities VPK pareigūnai D. Masaičiui už tai, apsvaigęs nuo alkoholio jis sukėlė avariją, apgadindamas svetimą turtą, spalio 13 dieną skyrė 1200 eurų administracinę baudą ir uždraudė 2 metams vairuoti transporto priemones.
Tai – minimalios sankcijos, už tokį pažeidimą numatytos Administracinių nusižengimų kodekse.
Tačiau nuobauda nepatenkintas „lakstūnas“ spalio pabaigoje kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, prašydamas sutrumpinti teisių atėmimą iki 6 mėnesių.
Skundas dar nėra išnagrinėtas – pirmas posėdis teisme suplanuotas lapkričio 28 dieną.
Rėžėsi į mokyklą
Bendradarbius ir Užliedžių miestelio gyventojus šokiravęs policininkas avariją sukėlė 2025 metų rugsėjo 19-osios vakarą, vairuodamas „Mercedes-Benz“.
Tuo metu Užliedžiuose vyko vietos bendruomenės šventė, skirta Rudens lygiadieniui paminėti.
Pastebėję įtartinai manevruojantį automobilį, žmonės nedelsdami paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą.
Policijos ekipažai vijosi „Mercedes“ vairavusį kolegą Griežlės gatve – girtas pareigūnas netrukus įsuko į Ledos gatvę, kurioje įsikūrusi mokykla-daugiafunkcis centras.
Pasak policijos atstovų, D. Masaitis trenkėsi į konteinerius, esančius šalia mokyklos, taip pat rėžėsi į jos sieną, išvertė tvorą.
Automobilio nekonfiskavo
Ratuotam chuliganui buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis (iš pradžių 1,44 prom., o pakartotinai įpūtus į alkoholio matuoklį – 1,32 prom.).
Tačiau vietos gyventojams kilo abejonių, ar alkotesterio parodymai, sprendžiant iš policininko būsenos, buvo teisingi.
Baudžiamoji byla D. Masaičiui nebuvo iškelta – kadangi oficialiai figūruoja lengvas girtumo laipsnis, jam teko atsakyti administracine tvarka.
Už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, apgadinant svetimą turtą, numatyta bauda nuo 1200 iki 1500 eurų ir teisių atėmimas nuo 2 iki 4 metų.
Taip pat yra numatyta automobilio arba jam prilygstančios turto vertės konfiskavimo galimybė, tačiau šios sankcijos D. Masaičiui policija netaikė.
Policininkas girtas prie vairo nutvertas ne tarnybos metu – tuo metu jis atostogavo. Tačiau esmės tai nekeičia – už pareigūno vardo pažeminimą jis buvo atleistas iš darbo.
