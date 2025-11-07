Už prekybą poveikiu advokato padėjėjas H. Ratautas nubaustas 15 tūkst. eurų bauda

Jam skirta 15 tūkst. eurų bauda bei baudžiamojo poveikio priemonė – teisės užsiimti advokato padėjėjo veikla atėmimas trejiems metams, pranešė prokuratūra.
Vilniuje dirbantis teisininkas nuteistas už tai, kad savo klientams už kyšį pažadėjo paveikti teisėją, kad jų atžvilgiu priimtų palankų teismo sprendimą.
Advokato padėjėjas pirmosios instancijos – Kauno apylinkės – teismo nuosprendžiu buvo išteisintas.
Prokuroras nesutiko su tokiu teismo sprendimu, argumentuodamas, kad pirmosios instancijos teismas, patikėjęs kaltinamojo parodymais ir neįvertinęs tyrimo metu surinktų įrodymų, nepagrįstai jį išteisino. Kaltintojas buvo įsitikinęs, kad advokato padėjėjo veiksmuose yra prekybos poveikiu požymių.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2023 m. kovą, gavus dviejų asmenų pareiškimus. Asmenys nurodė, kad advokato padėjėjas už 2 000 eurų kyšį pažadėjo paveikti Kauno apylinkės teismo teisėją dėl palankaus sprendimo civilinėje byloje priėmimo. Ikiteisminio tyrimo metu poveikio minėtam teisėjui faktas nustatytas nebuvo, taip pat teisme nebuvo priimtas ir pareiškėjams palankus sprendimas.
Ikiteisminio tyrimo metu pranešimai apie įtarimus buvo įteikti ir pareiškėjams, tačiau jiems pripažinus kaltę, nuo baudžiamosios atsakomybės asmenys buvo atleisti pagal laidavimą.
Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis per tris mėnesius nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
advokato padėjėjasprekyba poveikiuBauda
Rodyti daugiau žymių