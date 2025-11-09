Lietuvos dienaKriminalai

Alytuje ir Vilniuje sukčiai išviliojo 11,7 tūkst. eurų

2025 m. lapkričio 9 d. 11:04
 Alytuje ir Vilniuje sukčiai iš dviejų žmonių apgaule išviliojo 11,7 tūkst. eurų, informavo policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot sostinės policijos, šeštadienį gautas moters (gim. 1951 m.) pranešimas apie tai, kad penktadienį, apie 15.55 val., Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas vyras.
Jis, anot moters, prisistatė policijos pareigūnu ir apgaule iš jos išviliojo 8 tūkst. eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, šeštadienį gautas moters (gim. 1945 m.) pareiškimas, kad prisijungus prie netikros banko paskyros, suvedus prisijungimo duomenis, ji neteko pinigų.
Moteris nurodė pastebėjusi, kad nuo jos sąskaitos nuskaičiuota 3,7 tūkst. eurų. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
sukčiaipolicijos pareigūnaiAlytus
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.