Alytuje ir Vilniuje sukčiai išviliojo 11,7 tūkst. eurų

Anot sostinės policijos, šeštadienį gautas moters (gim. 1951 m.) pranešimas apie tai, kad penktadienį, apie 15.55 val., Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas vyras.
Jis, anot moters, prisistatė policijos pareigūnu ir apgaule iš jos išviliojo 8 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, šeštadienį gautas moters (gim. 1945 m.) pareiškimas, kad prisijungus prie netikros banko paskyros, suvedus prisijungimo duomenis, ji neteko pinigų.
Moteris nurodė pastebėjusi, kad nuo jos sąskaitos nuskaičiuota 3,7 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
sukčiaipolicijos pareigūnaiAlytus
