Pakruojo rajone pavogtas automobilis „Kia Sportage“ rastas miške

Apie Linkuvoje iš gyvenamojo namo kiemo pavogtą moteriai, gim. 1974 m., priklausantį automobilį policijai buvo praneša 6.40 val.
Pareiškėja nurodė dėl 2010 metais pagaminto automobilio vagystės patyrusi 5 700 eurų žalą.
Vagišiaus grobiu tapęs automobilis buvo paliktas neužrakintas, o jame buvo ir užvedimo raktelis. \
Pavogtas automobilis tą pačią dieną, 10.30 val., buvo rastas Pakruojo rajone, netolis Ruonių kaimo esančiame miške.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
