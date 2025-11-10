Teismas leido suimti įtariamuosius dėl nužudymo Garliavoje

Kaip jau skelbė Lrytas, lapkričio 8 d. apie 16 val. 45 min. Kauno r., Garliavoje, name, rastas mirusio vyro (gim. 1989 m.) kūnas su smurtu žymėmis.
Policija iš karto nustatė du įtariamuosius – vyrą (gim. 1998 m.) ir moterį (gimusi 1967 m.). Abu buvo girti. Vyrui nustatytas 2,22 prom. girtumas, moteriai – 1,37 prom.
Kriminalistų žiniomis, pažįstamų žmonių kompanija svaiginosi alkoholiniais gėrimais, tačiau kilo konfliktas, kurio metu peiliu sužalotas vyras mirė.
Įtariamieji buvo uždaryti į areštinę, o policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo.
Lapkričio 10 d. prokuratūra kreipėsi į Kauno apylinkės teismą ir prašė įtariamuosius suimti dviem mėnesiams.
Prokuratūros manymu, įtariamieji gali bėgti, slėptis, trukdyti tyrimui ar daryti kitus nusikaltimus.
Teismas prokuratūros prašymą tenkino iš dalies ir įtariamuosius leido suimti mėnesiui.
Prokuratūros atstovė Agnė Pociūtė portalui „Delfi“ patvirtino tai, ką Lrytas jau skelbė savaitgalį – auka ir įtariamieji buvo pažįstami, vyras nudurtas kilus konfliktui.
„Pirminiais duomenimis, tarp neblaivių žmonių įvyko buitinis konfliktas, o vyras buvo nužudytas panaudojant peilį“, – Delfi informavo prokuratūros atstovė.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
