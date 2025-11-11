Aiškėja naujos kraupaus išpuolio Garliavoje detalės: įtariamieji žmogžudyste – motina ir sūnus

Kol kas tyrimo sumetimais neatskleidžiama, ar savo kaltę jiedu pripažino.
Tyrimui vadovaujantis Kauno prokuroras Edvinas Alosevičius portalą Lrytas informavo, kad, pirminiais duomenimis, aukai peiliu buvo smogta vieną kartą.
Pareigūnai šiuo metu aiškinasi, kas sudavė lemtingą smūgį.
Kol situacija nėra galutinai paaiškėjusi, įtarimai nužudymo byloje yra pareikšti abiem šeimos nariams – 58 metų moteriai ir jos 27 metų sūnui.
Tragiškai pasibaigęs ginčas įsiplieskė lapkričio 8-osios popietę, įtariamųjų nuosavame name Dobilų gatvėje.
Motina ir sūnus yra tvarkingi, alkoholiu nepiktnaudžiauja. Jų būstas – neapleistas. Auka taip pat nebuvo asociali.
Tiesa, žmogžudystės dieną šiame name buvo vartojamas alkoholis: po nusikaltimo motinai nustatytas lengvas girtumo laipsnis (1,37 prom. alkoholio), o jos sūnui – vidutinis girtumas (2,22 prom.).
Portalo Lrytas žiniomis, svaigalus kartu su jais vartojo ir į svečius atėjęs vyriškis, kuris staiga įsiplieskusio konflikto metu, tyrėjų duomenimis, buvo nužudytas, smogus peiliu
Po smūgio šeimininkai patys iškvietė pagalbos, tačiau kruvino išpuolio pasekmės jau buvo negrįžtamos: atvykę medikai konstatavo garliaviečio mirtį.
Policijos pareigūnai neilgai trukus abu įtariamuosius išsivežė į areštinę. Kauno apylinkės teismas pirmadienį jiems skyrė 30 dienų suėmimą.
Nei auka, nei įtariamieji žudikai į teisėsaugos akiratį anksčiau nebuvo patekę.
Dėl kokios priežastis užvirė mirtimi pasibaigęs ginčas, šiuo metu nustatinėjama.
Už nužudymą gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų.
ŽmogžudystėGarliavapeilis
Rodyti daugiau žymių