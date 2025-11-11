Dėl girto klaipėdiečio orlaivis į Londoną išskrido pavėluotai

Pirmadienio pavakarę Kauno oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai sulaukė informacijos, kad perone stovinčiame ir išvykimo į Londoną (Jungtinė Karalystė) laukiančiame „Ryanair“ aviakompanijos lėktuve tarp keleivių kilo muštynės.
Į įvykį sureagavę pasieniečiai kartu su jiems talkinančiais Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnais nuvyko prie nurodyto lėktuvo. Ten šalia trapo rado stovintį akivaizdžiai neblaivų vyrą, kuris plūdosi pačiais bjauriausiais keiksmais. Orlaivio įgulos vadas atsisakė jį skraidinti, nes jis garsiai šaukė, kojomis spardė priekyje sėdinčio keleivio kėdę, elgėsi agresyviai.
Mėginimai jį nuraminti buvo nesėkmingi, keleivis ignoravo aviatorių pastangas. VSAT ir VST pareigūnai panaudojo specialiąją priemonę – antrankius.
Savo elgesiu viešąją tvarką šiurkščiai pažeidęs ir skrydžiui sutrukdęs keleivis buvo pristatytas į Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto (PKP) tarnybines patalpas. Ten buvo nustatyta, kad kivirčą lėktuve sukėlė 39-erių Klaipėdos rajono gyventojas.
Reisui besiruošiančiame lėktuve sumaištį, keleivių ir įgulos pasipiktinimą kėlęs vyras neabejotinai buvo girtas. Nuo jo sklido stiprus alkoholio tvaikas, judesiai buvo nekoordinuoti, elgėsi agresyviai, todėl buvo uždarytas į laikino sulaikymo patalpą. Būti patikrintas alkotesteriu sulaikytasis atsisakė.
Dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo klaipėdiečiui buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Už tai vyro laukia bauda nuo 30 iki 140 eurų.
Įteikę šaukimą atvykti į Kauno oro uosto PKP, kai ten bus nagrinėjama administracinio nusižengimo byla, pasieniečiai vyrą paleido. Pavėlavęs daugiau kaip pusvalandį, orlaivis išskrido į Londoną. Be vieno iš keleivių.
