Dėl neatliktos bausmės Lietuvoje ieškomą vyrą britai deportavo už įstatymų pažeidimus

Pirmadienį, prieš pat vidurnaktį, Palangos oro uoste nusileidus lėktuvui iš Londono, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai tikrino iš Jungtinės Karalystės parskridusių keleivių asmens dokumentus.
Tarp jų buvo ir 35-erių Lietuvos pilietis, deklaravęs išvykimą į Airiją. Britai jį deportavo už vietos įstatymų pažeidimus. Pasieniečiai nustatė, kad daugiau kaip prieš trejus metus, 2022-ųjų rugsėjį, šio vyro paiešką paskelbė Telšių policija. Už nusikalstamos veikos padarymą jis buvo nuteistas, tačiau bausmės neatliko, ėmė slapstytis ir, kaip paaiškėjo, pabėgo iš Lietuvos.
Apie įvykį informavę paieškos iniciatorių, pasieniečiai sulaikytąjį perdavė į oro uostą netrukus atvykusiems Palangos policijos pareigūnams.
Šiemet pasieniečiai sulaikė 726 asmenis (iš jų 532 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 635, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 37, Jungtinės Karalystės – 12, Latvijos – 9, Baltarusijos – 8, Airijos ir Moldovos – po 4, Švedijos – 3, Izraelio, Tadžikistano, Ukrainos ir Uzbekistano – po 2, likusieji 6 buvo dar šešių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiPalangos oro uostas
Rodyti daugiau žymių