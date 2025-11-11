Lietuvos dienaKriminalai

Marijampolės policijai su kalnu užsienyje vogtų daiktų įkliuvo trys vyrai

2025 m. lapkričio 11 d. 16:43
Marijampolės apskrities VPK
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai Marijampolės savivaldybės teritorijoje sulaikė tris vyrus, kurie įtariami galimai disponavę didelės vertės neteisėtu būdu įgytu turtu.
Atliekamo ikiteisminio tyrimo duomenimis, įtariama, kad dauguma pas sulaikytuosius rastų daiktų yra vogti užsienio šalyse ir vėliau pargabenti į Lietuvą.
Vykdytų kratų metu pareigūnai aptiko ir paėmė daugiau nei 300 daiktų, galimai įgytų neteisėtu būdu: du didelius traktorius, vejos pjovimo traktoriukus, elektrinius dviračius, motociklą, buitinės technikos prietaisus, įvairius įrankius ir kitus objektus.
Marijampolės apylinkės teismas trims įtariamiesiems skyrė kardomąją priemonę – suėmimą. Du įtariamieji suimti 3 mėnesiais, o vienas – 10 dienų.
Tyrimas tęsiamas, bendradarbiaujant su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis siekiant nustatyti visą galimo neteisėtu būdu įgyto turto kilmę, apimtį ir su juo susijusias aplinkybes. 
vogti daiktaiMarijampolėsulaikymas

