Marijampolės policijai su kalnu užsienyje vogtų daiktų įkliuvo trys vyrai

Atliekamo ikiteisminio tyrimo duomenimis, įtariama, kad dauguma pas sulaikytuosius rastų daiktų yra vogti užsienio šalyse ir vėliau pargabenti į Lietuvą.
Vykdytų kratų metu pareigūnai aptiko ir paėmė daugiau nei 300 daiktų, galimai įgytų neteisėtu būdu: du didelius traktorius, vejos pjovimo traktoriukus, elektrinius dviračius, motociklą, buitinės technikos prietaisus, įvairius įrankius ir kitus objektus.
Marijampolės apylinkės teismas trims įtariamiesiems skyrė kardomąją priemonę – suėmimą. Du įtariamieji suimti 3 mėnesiais, o vienas – 10 dienų.
Tyrimas tęsiamas, bendradarbiaujant su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis siekiant nustatyti visą galimo neteisėtu būdu įgyto turto kilmę, apimtį ir su juo susijusias aplinkybes.