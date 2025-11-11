Lietuvos dienaKriminalai

Sukčių grobis: vilnietė atidavė per 66 tūkst. eurų, klaipėdietė – 65 tūkst. eurų

2025 m. lapkričio 11 d. 08:05
Sukčiai iš dviejų garbaus amžiaus moterų Klaipėdoje ir Vilniuje pasisavino 130,6 tūkst. eurų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienį 15.29 val. į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1942 m.). Ji pranešė, kad nuo sukčių nukentėjo beveik prieš mėnesį.
Moters teigimu, spalio 17 d. Klaipėdoje, namuose, jai į telefoną paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 65 tūkst. 571 eurą.
Tą pačią dieną 16.56 val. į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1954 m.).
Ji pareiškė, kad praeito penktadienio vakarą, apie 18.30 val., Vilniuje, kelis kartus bandant nesėkmingai prisijungti prie banko elektroninės bankininkystės, nenustatyti asmenys pasisavino daugiau nei 65 tūkst. eurų.
sukčiaiKlaipėdaVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.