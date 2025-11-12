BMW Vilniaus pakraštyje į šipulius sudaužęs vyras „nervus ramino“ alumi – policijai tai nepatiko

Pranešimą avariją Eišiškių pl. Vilniaus policija gavo lapkričio 12 d. apie 0 val. 17 min. Policijai paskambinęs liudininkas sakė, kad griovyje mato du automobilius, vairuotojai gali būti girti, nes labai keistai kalba.
Pasak pranešimo greitosios pagalbos medikų nereikia.
Į nurodytą vietą atvykę policijos pareigūnai griovyje rado sudaužytą automobilį BMW. Aplinkui mėtėsi daugybė automobilio detalių. Kitų automobilių aplinkui nesimatė.
Įvykio vietoje buvęs vyras (gim. 1993 m.) neneigė vairavęs automobilį. Jis sakė, kad užvažiavo ant kelkraštyje esančio smėlio, mašinos nesuvaldė ir nuskriejęs į griovį ją sudaužė.
Vyras sakė, kad važiavo vienas, kiti automobiliai avarijoje nedalyvavo. Policija, pasak jo paties, atvyko praėjus 20 min. nelaimės.
Paklaustas ar vartojo alkoholį, vairuotojas tikino, kad po avarijos turėjo „nuraminti nervus“, todėl išgėrė „butelį alaus“. Tačiau tikino, kad prieš avariją buvo blaivus. Paprašytas papūsti į alkotesterį, BMW vairuotojas pripūtė 1,29 prom.
Automobilio duženos techninės pagalbos sunkvežimiu išgabentos į saugomą aikštelę. O vairuotojui dabar gresia didelė bauda ir teisių praradimas.
girtas vairuotojasBMW avarijaavarija Vilniuje
Rodyti daugiau žymių