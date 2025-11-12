Melagingus skelbimus interneto portaluose platinusi porelė priėjo liepto galą – sukčiai išgirdo nuosprendį

Nuo melagingus skelbimus interneto portaluose platinusios poros nukentėjo 10 asmenų, kuriems padaryta didesnė nei 10 tūkst. eurų turtinė žala.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Utenos apylinkės prokuratūros prokuroras Genadijus Jefimovas, tyrimą atliko Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjai.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad laisvės atėmimo bausmę atliekantis A. M. ir visaginietė E. K. nuo 2023 metų gegužės iki 2024 metų vasario kėlė į skelbimų portalus internete melagingus skelbimus.
Du žmonės nukentėjo, kai susidomėjo skelbimais apie Vilniuje išnuomojamą butą. Moteris pervedė 50 eurų, o vyras – 150 eurų avansą už buto nuomą.
Negana to, kaltinamųjų prašymu abu nukentėjusieji jiems nusiuntė savo asmens dokumentų kopijas. Pasinaudoję asmenų duomenimis, kaltinamieji iš mobiliojo ryšio operatorių, internetu sudarę sutartis nukentėjusiųjų vardu, įsigijo du mobiliojo ryšio telefonus bei planšetę.
Pirkinius, už kuriuos nemokėjo, E. K. nurodė kurjeriui atvežti į Visaginą ir atsiėmė, prisistačiusi tariamų užsakovų giminaite ir suklastojusi jų parašus. Vėliau A. M. telefonus ir planšetę, kurių vertė – daugiau nei 2 tūkst. 300 eurų, pardavė.
Dar 8 asmenys nuo kaltinamųjų nukentėjo, susidomėję jų platinamais skelbimais apie parduodamą šieną. Pirkėjai į poros nurodytas banko sąskaitas pervedė nuo 400 iki 2 600 eurų, tačiau pašarų taip ir nesulaukė.
Pasak ikiteisminiam tyrimui vadovavusio prokuroro G. Jefimovo, pinigams pervesti kaltinamieji nurodydavo savo bei kitų asmenų, nežinojusių apie daromas nusikalstamas veikas, banko sąskaitas. Žmonės turėtų būti budresni ir nepervesti pinigų, neįsitikinę, ar nesusidūrė su sukčiais. Taip pat reikia labiau saugoti savo asmens duomenis, nesidalinti dokumentų kopijomis.
Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų paskelbtu nuosprendžiu abu teisiamieji pripažinti kaltais. Kadangi jie savo kaltę pripažino, byloje buvo atliekamas sutrumpintas įrodymų tyrimas, todėl jiems skirtos bausmės buvo sumažintos vienu trečdaliu.
E. K. skirta galutinė 1 metų 8 mėnesių ir 15 dienų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 3 metams. Šiam laikotarpiui nuteistajai skirta intensyvi priežiūra – įpareigojimas būti namuose nuo 22 iki 6 val. ryto, vykdant kontrolę elektroninio stebėjimo priemonėmis.
A. M., subendrinus su šiemet kovą teismo skirta bausme už kitus nusikaltimus, skirta galutinė 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Jis taip pat pripažintas recidyvistu. Abu nuteistieji įpareigoti atlyginti nukentėjusiesiems padarytą turtinę žalą.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui.
sukčiainuosprendisportalai
Rodyti daugiau žymių