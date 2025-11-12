Pasieniečiai Šalčininkų rajone nutupdė kontrabandą iš Baltarusijos skraidinusį droną

Naktį iš antradienio į trečiadienį, apie 4 val., VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai ties Daugidonių kaimu (Šalčininkų r.) išgirdo iš Baltarusijos į Lietuvą skrendančio bepiločio orlaivio skleidžiamą garsą. Nedelsiant panaudoję tarnybinį antidroną, nakties tyloje pasieniečiai išgirdo, kaip skraidyklė nukrito.
Atlikdami detalią vietovės apžiūrą, VSAT pareigūnai netoli sienos su Baltarusija, lauke ties Naniškių kaimu (Šalčininkų r.), aptiko nutupdytą savadarbę skraidyklę su prie jos pritvirtintu paketu.
Bespalve polietileno plėvele apvyniotame ryšulyje rasta 1 000 pakelių (2 standartinės gamyklinės dėžės) cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 5 190 eurų.
Prie kontrabandinio krovinio buvo pritvirtintas GPS įrenginys „Garmin“ su mobiliojo ryšio SIM kortele.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įgijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėta administracinio nusižengimo teisena. Šioje užkardoje laikinai saugomi skraidyklė, GPS sekiklis ir cigaretės.
Šiemet per daugiau kaip 10 mėnesių pasieniečiai perėmė 53 dronus, iš Baltarusijos skraidinusius rūkalų krovinius. Pernai per visus metus VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su baltarusiškomis cigaretėmis.
kontrabandinės cigaretėsdronaspasieniečiai
Rodyti daugiau žymių