Stambus policijos laimikis Kaune: pas BMW važiavusius vyrus rasta daugiau nei 0,5 kg narkotikų ir du ginklai

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 10 d. apie 16 val. Kaune, Biržiškių g., sustabdytas automobilis BMW 530D, kurį vairavo jaunas vyras (gim. 2001 m.) bei kartu važiavo porą metų vyresnis vyras (gim. 2003 m.) ir dar vienas jaunas vyras (gim. 2001 m.).
Atlikus kratas vairuotojo automobilyje BMW ir gyvenamojoje vietoje (Kauno r., Gervėnupio kaime,) bei vyro (gim. 2003 m.) gyvenamojoje vietoje (Kaune, Dabintos g.) bendrai rasta ir paimta 580 g augalinės kilmės medžiagos bei polietileninis maišelis su baltos spalvos milteliais.
Įtariama, kad tai – narkotinės medžiagos.
Taip pat rasti bei paimti 2 pneumatiniai šaunamieji ginklai (šautuvas ir pistoletas).
Visiems trims įteikti šaukimai į apklausą.
Kol kas pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
sulaikymasKaunasNarkotikai
Rodyti daugiau žymių