Sukčiai toliau siaučia, iš gyventojų sąskaitų nesustoja plaukti tūkstančiai eurų

Kaip pranešė Vilniaus aspskrities VPK, lapkričio 11 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1954 m.) pranešimas, kad lapkričio 10 d. apie 13 val. 30 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 7 500 eurų.
Taip pat lapkričio 11 d. gautas moters (gimusi 1957 m.) pranešimas, kad lapkričio 10 d. apie 17 val. Trakų r., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 2 600 eurų.
Tą pačią dieną apie 10 val. 25 min. Vilniuje, moteriai (gim. 1965 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 35 000 eurų.
Panevėžio apskrities VPK praneša, kad lapkričio 11 d. apie 14 val. 30 min. į Panevėžio apskrities VPK kreipėsi moteris (gimusi 1955 m.), kuri pareiškė, kad laikotarpiu nuo š.m. liepos 29 d. iki spalio 29 d. Panevėžyje, būdama namuose, platformoje „Telegram“ susipažino su žmonėmis, kurie, siūlydami investuoti, apgaulės būdu išviliojo 25 238 eurus.
Dėl visų įvykio pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
sukčiaisukčiavimaseurai
