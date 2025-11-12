Tauragės r. automobilis partrenkė girtą pėsčiąjį ir nuvažiavo – policija prašo pagalbos

Kaip rašoma Tauragės apskrities VPK pranešime, lapkričio 12 d., apie 6 val. 53 min., Tauragės r., Ringių kaime, kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė (130 km), nenustatytas vairuotojas, vairavęs nenustatytą automobilį, važiuodamas Tauragės miesto kryptimi, partrenkė dešinėje kelio pusėje stovėjusį pėsčiąjį (gim. 1987 m.) ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Pėsčiasis buvo girtas (1,37 prom.), nedėvėjo šviesą atspindinčios liemenės. Jis apžiūrai pristatytas į ligoninę.
Jeigu matėte šį įvykį arba turite vaizdo registratoriaus įrašus iš minėto laikotarpio (apie 6 val. 40 min. – 7 val. 10 min.) Mažeikiai–Plungė–Tauragė kelio atkarpoje ties Ringių kaimu, policija prašo susisiekti su Veiklos skyriaus tyrėja Simona Stulginskiene, tel. Nr. +370 700 65 052 arba el. paštu simona.stulginskiene@policija.lt.
„Bet kokia informacija gali padėti nustatyti įvykio aplinkybes ir pasišalinusį vairuotoją“, – rašoma policijos pranešime.
paieškaavarijaTauragės rajonas
