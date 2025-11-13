Girta „Mercedes“ važiavusi porelė išplūdo Vilniaus pareigūnus ir puolė priešintis – keleivę teko uždaryti į areštinę

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 12 d. apie 14 val. Vilniuje, Ragučio g. ir Jundos g. sankryžoje, sustabdytas automobilis „Mercedes Benz GLC 300“, kurį vairavo girtas (2,21 prom.) vyras (gim. 1982 m.).
Automobilio vairuotojas elgėsi agresyviai bei nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų, todėl jam buvo uždėti antrankiai.
Kartu automobilyje važiavusi girta (blaivumą tikrintis atsisakė) moteris (gimusi 1981 m.) aktyviais veiksmais pasipriešino Vilniaus apskrities VPK pareigūnui (gim. 1992 m.).
Pareigūnas gydomas ambulatoriškai. Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
girtas vairuotojaspasipriešinimas pareigūnuiVilnius
