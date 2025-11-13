Vilnietė pasiskundė policijai, kad ją ir nepilnametį sūnų skriaudžia sugyventinis – pradėtas ikiteisminis tyrimas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, nuo lapkričio 11 d. maždaug 23 val. 30 min. iki lapkričio 12 d. maždaug 0 val. 30 min. Vilniuje, vyras (gim. 1983 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2013 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Aiškėja, kad policija dėl smurto pasiskundė nepilnamečio mama. Ji sakė, kad sugyventinis smurtauja prieš ją ir nepilnametį sūnų.
Atvykę aiškintis incidento pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
smurtas artimoje aplinkojesugyventiniaiMotina ir sūnus
