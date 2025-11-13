Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje apgadinti ir apvogti trys BMW, nuostoliai – apie 4,7 tūkst. eurų

2025 m. lapkričio 13 d. 11:19
Sostinėje praėjusią parą pastebėta, kad apgadinti ir apvogti trys automobiliai BMW, informavo policija.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 5 val. 10 min. Justiniškių gatvėje automobilių stovėjimo aikštelėje pastebėta, kad išdaužtas automobilio BMW 530 galinių durelių lango stiklas ir pavogtas skaitmeninis skydelis „Full LED“ ir vairas su oro pagalve.
Patirtas nuostolis įvertintas 1 440 eurų.
Kito BMW automobilio detalių vagystė pastebėta 8 val. 20 min. Laisvės prospekte. Policijai pranešta, kad automobilių stovėjimo aikštelėje pastebėta, jog išdaužtas BMW priekinių durelių lango stiklas ir pavogtas priekinis informacinis skydelis, multimedija, multimedijos mygtukai.
Nuostolis – apie 1 000 eurų.
Taip pat, Vilniaus AVPK duomenimis, apie 11 val. Taikos gatvėje pastebėta, kad išdaužtas automobilio BMW priekinių durelių lango stiklas ir pavogtas vairas ir spidometras.
Nuostolis įvertintas apie 2 250 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.
