Lietuvos dienaKriminalai

Balionais atkeliavę kontrabandiniai rūkalai pasiekė Klaipėdos rajoną

2025 m. lapkričio 14 d. 13:07
Tauragės AVPK
Ketvirtadienį apie 11.35 val. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai Klaipėdos rajone, Pėžaičių kaime, aptiko įspūdingą kontrabandinių cigarečių slėptuvę.
Daugiau nuotraukų (1)
Teritorijoje rasta 7 500 pakelių cigarečių – 6 000 „NZ“ su baltarusiškomis banderolėmis ir 1 500 „Winston Blue“ be banderolių.
Tai didelė akcizais apmokestinamų, tačiau Lietuvos Vyriausybės nustatyta tvarka nepaženklintų cigarečių siunta, kurios vertė viršija 35 tūkst. eurų.
Šalia radinio sulaikytas 1983 m. gimęs to paties kaimo gyventojas.
Jis sulaikytas 48 valandoms. Vyro atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 199–2 str. 2 d.
Pareigūnų dėmesį patraukė ne tik krovinio mastas, bet ir jo „įpakavimas“ – dauguma cigarečių buvo su Baltarusijos banderolėmis, o dėžės apvyniotos plėvele ir surištos virvėmis, labai panašiomis į tas, kurios naudojamos tvirtinti meteorologinius balionus.
Dėl šių aplinkybių neatmetama versija, kad cigaretės į Lietuvą galėjo būti gabenamos pasitelkiant balionus iš Baltarusijos pusės – tai pastaruoju metu dažnėjantis, tačiau pavojingas ir sunkiai prognozuojamas kontrabandos būdas.
TauragėKlaipėdos rajonasPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.