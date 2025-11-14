Įžūlus vandalų išpuolis Kauno Eiguliuose: smarkiai apgadinti 8 „Toyota Prius“ automobiliai

„Norėjau paklausti, gal žinot kas vyksta prie Eigulių kapinių, apie 10 automobilių išdaužytais langais, teritorija aptverta, vaikšto policija“, – penktadienį apie 13 val. 26 min. naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ teiravosi skaitytojas.
Vyro teigimu, nusitaikyta į „Toyota Prius“ automobilius, apgadintas ir dar vienas mikroautobusas.
„Visi apgadinti, išmėtytos detalės, automobiliai be langų“, – rašė kaunietis.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, penktadienį buvo gautas pranešimas, kad laikotarpiu nuo lapkričio 10 d. 12 val. iki lapkričio 14 d. 8 val. 50 min. Kaune, Ašigalio gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, 8 automobiliams „Toyota Prius“ išdaužti langai, įsibrauta į automobilio vidų.
Padaryta žala ir kas pagrobta – tikslinama.
Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.