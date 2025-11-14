Lietuvos dienaKriminalai

Įžūlus vandalų išpuolis Kauno Eiguliuose: smarkiai apgadinti 8 „Toyota Prius“ automobiliai

2025 m. lapkričio 14 d. 18:13
Eigulių rajone Kaune vandalai įvykdė įžūlų išpuolį – apgadinti mažiausiai aštuoni „Toyota Prius“ automobiliai, įsibrauta į jų vidų.
Daugiau nuotraukų (3)
„Norėjau paklausti, gal žinot kas vyksta prie Eigulių kapinių, apie 10 automobilių išdaužytais langais, teritorija aptverta, vaikšto policija“, – penktadienį apie 13 val. 26 min. naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ teiravosi skaitytojas.
Vyro teigimu, nusitaikyta į „Toyota Prius“ automobilius, apgadintas ir dar vienas mikroautobusas.
„Visi apgadinti, išmėtytos detalės, automobiliai be langų“, – rašė kaunietis.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, penktadienį buvo gautas pranešimas, kad laikotarpiu nuo lapkričio 10 d. 12 val. iki lapkričio 14 d. 8 val. 50 min. Kaune, Ašigalio gatvėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, 8 automobiliams „Toyota Prius“ išdaužti langai, įsibrauta į automobilio vidų.
Padaryta žala ir kas pagrobta – tikslinama.
Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
vandalaiKaunasToyota Prius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.