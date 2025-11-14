Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos apskrityse sukčiai iš žmonių išviliojo 71,6 tūkst. eurų

Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį 14.52 val. į pareigūnus kreipėsi moteris (gim. 1948 m.). Ji pareiškė, kad lapkričio 10–11 d. Vilniuje, būnant namuose, jai skambino nepažįstami asmenys ir bendravo rusų kalba.
Jie, anot moters, prisistatė banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo 20 967 eurus. Nukentėjusioji nurodė, kad pinigus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.
Kitas vilnietis neteko pinigų, prisijungęs prie netikros banko internetinės svetainės.
Anot policijos, ketvirtadienį 9.59 val. vyras (gim. 1952 m.) pareigūnams pranešė, kad lapkričio 6 d. Vilniuje, būdamas namuose ir bandydamas prisijungti prie suklastoto banko elektroninio portalo, suvedė elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis.
Vyras nurodė, kad tokiu būdu nuo jo sąskaitos neteisėtu būdu pasisavinti 15 826 eurai.
Galimai nuo sukčių nukentėjo ir Jonavos bei Klaipėdos gyventojai.
Policijos departamento duomenimis, ketvirtadienį 10.30 val. moteris (gim. 1955 m.) policijai nurodė, kad lapkričio 11 d. apie 12 val. Jonavoje, būnant namuose, jai skambino nepažįstami asmenys, kurie bendravo rusiškai.
Šie asmenys, pasak moters, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu iš jos išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis ir pasisavino 19 865 eurus.
Anot policijos, ketvirtadienį 16.06 val. gautas vyro (gim. 1956 m.) pareiškimas, kad lapkričio 11 d. apie 11.30 val. Klaipėdoje, būnant namuose, jam skambino nepažįstami asmenys.
Anot vyro, asmenys bendravo rusų kalba, prisistatė banko ir policijos darbuotojais ir apgaulės būdu išviliojo elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis. Tokiu būdu buvo pasisavinta 14 950 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
sukčiaiPinigaiikiteisminiai tyrimai
