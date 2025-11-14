Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje nužudytas pagarsėjęs „tiktokeris“, sulaikyti du įtariamieji

2025 m. lapkričio 14 d. 19:44
Lrytas.lt
Vilniaus policija sulaikė du vyrus, įtariamus nužudymu. Nusikaltimas įvykdytas penktadienio pavakare.
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, pirminis pranešimas apie nusikaltimą lapkričio 14 d. gautas 17 val. 22 min. Greitosios pagalbos medikai policijai pranešė, kad važiuoja į pagalbą vyrui, kuris buvo sužalotas peiliu.
Gavus šį pranešimą į įvykio vietą kartu su medikais nuskubėjo ir policijos patruliai.
Atvykę medikai sužalotam vyrui (gim. 1993 m.) padėti jau nebegalėjo. Jis buvo miręs.
Pareigūnai sulaikė du vyrus (gimę 1987 m. ir 1981 m.), įtariamus šiuo nusikaltimu.
Portalas Delfi skelbia, kad nužudytasis yra pagarsėjęs „tiktokeris“, pravarde Niežas.
Delfi žiniomis, vienas iš įtariamųjų yra aukos antroji pusė.
Teigiama, kad vyras yra puikiai žinomas teisėsaugai, ne kartą teistas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
