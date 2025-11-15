Lietuvos dienaKriminalai

Greta Druskininkų padegtas namas – įtariamasis nustatytas, bet nesulaikytas

2025 m. lapkričio 15 d. 12:13
Lrytas.lt
Druskininkų policija ieško vyro, įtariamo namo padegimu. Gaisrą laiku pastebėjus, jis greitai užgesintas.
Kaip pranešė Alytaus apskrities VPK, lapkričio 14 d. apie 3 val. 35 min. Druskininkų savivaldybėje, Leipalingio seniūnijoje, Ricielių kaime, name kilo gaisras.
Laiku pastebėjus, gaisras užgesintas, žmonės nenukentėjo.
Įtariama, kad namas kilo dėl padegimo. Įtariamojo (gim. 1995 m.) buvimo vieta nustatinėjama.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
