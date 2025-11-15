Iš namo Vilniaus rajone pavogtas seifas su auksu ir pinigais

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 14 d. apie 18 val. 17 min. Vilniaus r., Riešės seniūnijoje, Žalesos kaime, pastebėta, kad iš namo, išlaužus terasos duris, pavogtas seifas su auksu, dokumentais ir pinigais.
Nuostolis – apie 8 900 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
