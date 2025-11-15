Lietuvos dienaKriminalai

Iš namo Vilniaus rajone pavogtas seifas su auksu ir pinigais

2025 m. lapkričio 15 d. 11:24
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlių apvogusių namą ir išsinešusių seifą su auksu ir pinigais.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 14 d. apie 18 val. 17 min. Vilniaus r., Riešės seniūnijoje, Žalesos kaime, pastebėta, kad iš namo, išlaužus terasos duris, pavogtas seifas su auksu, dokumentais ir pinigais.
Nuostolis – apie 8 900 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
VagystėVilniaus rajonasseifas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.