Klaipėdos nusikaltėliai pasinaudojo dviejų moterų patiklumu – senolės nuostolis gana ženklus

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, lapkričio 14 d. apie 12 val. 30 min. Klaipėdoje, Taikos pr., prie parduotuvės, prie 1939 m. gimusios senolės priėjo moteris, kuri prisistatė jos giminaite.
Moterys kartu parėjo į senolės namus, čia pareiškėja tariamai giminaitei atidavė 4 000 eurų.
Apsimetelei išėjus, šeimininkė pastebėjo, kad dingo dar 2 000 eurų.
Žala – 6 000 eurų. Pradėtas vagystės tyrimas.
Tą pačią dieną į Klaipėdos m. PK kreipėsi 1950 m. gimusi moteris, kuri nurodė, kad apie 14 val. 42 min. Klaipėdoje, bute, nepažįstamiems žmonėms padavė savo banko kortelę, kuria pasinaudojus bankomate buvo pasisavinta 180 eurų.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.