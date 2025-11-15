Po žmogžudystės daugiabučio laiptinėje – mįslė: abu jaunuoliai verčia vienas kitam kaltę dėl kaimyno mirties

Policijai sučiupus du įtariamuosius, jie ėmė versti kaltę vienas kitam.
„Mušiau ne aš, o kitas įtariamasis. Aš tiktai stebėjau“, – taip sulaikyti jaunuoliai aiškino per apklausas.
Šiuo metu jie yra suimti 2 mėnesiams, bet laikas belangėje gali būti pratęstas. Viliamasi, kad tyrimo metu pavyks išsiaiškinti tiesą.
75 metų vyro kūnas Užuguosčio gyvenvietėje esančio daugiabučio laiptinės aikštelėje tarp pirmo ir antro aukštų buvo aptiktas 2025 metų rugpjūčio 30 dieną. Jis savo bute gyveno vienas.
Namo gyventojams iškvietus pagalbos tarnybos, atvykę medikai konstatavo vyriškio mirtį.
Iškart po jos buvo pradėtas tyrimas dėl mirties priežasties nustatymo.
Pensininko galvoje aptiktos sužalojimų žymės, tačiau pirminėje tyrimo stadijoje pareigūnai neatmetė, kad jis galėjo mirtinai susižeisti, netyčia paslydęs ir nukritęs ant grindinio.
Praėjus daugiau nei mėnesiui, palaikus išsamiai ištyrę teismo medicinos ekspertai konstatavo smurtinę mirtį. Byla buvo perkvalifikuota į žmogžudystę. Aukai buvo suduoti mažiausiai 6 smūgiai.
Teisėsauga nustatė du įtariamuosius žudikus. Abu bendrininkai – jauno amžiaus, dar nesulaukę 30 metų, iš to paties namo, kaip ir auka.
Neilgai trukus prieš juos pavyko surinkti kaltės įrodymų – pareigūnai, apklausę liudytojus, nustatę smurtautojų buvimo vietą pagal mobilaus ryšio telefonų signalą ir atlikę kitus tyrimo veiksmus, konstatavo, jog visi įkalčiai veda prie būtent šių dviejų jaunuolių.
Konfliktas tarp pensininko ir jam į vaikaičius tinkančių kaimynų veikiausiai įsiplieskė dėl menkavertės priežasties. Būdami fiziškai stipresni, jie, kaip įtariama, ir surengė kraupią egzekuciją.
Tačiau kuris sudavė lemtingus smūgius, dar nėra išsiaiškinta. Gali būti, kad dėl žmogžudystės bus pripažinti kalti abu smurtautojai.
Už nužudymą gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų.
nužudymasPrienų rajonaspensininkas
Rodyti daugiau žymių