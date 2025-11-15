Reidas Vilniuje: tokie rezultatai būna itin retai

Reidą pareigūnai pavakare pradėjo Vilniaus rajone, Galinės kaimu, ties nusukimu iš kelio A2 (greitkelis Vilnius – Panevėžys). Čia pareigūnams įkliuvo du beteisiai vairuotojai.
Vienas beteisis vairavo automobilį „Mercedes-Benz“, antrasis – BMW. Pastarasis be teisių pareigūnams įkliuvo jau ne pirmą.
Vėliau reidas persikėlė į Minsko – tunelyje po Liepkalnio g. sustabdytas mikroautobusas „Citroen“, kurio vairuotojas irgi buvo be teisių. Paaiškėjo, kad vyrui teisė vairuoti prieš kurį laiką buvo atimta. Kai nuobaudos laikas baigėsi, vyriškis neįvykdė privalomų sąlygų teisėms atgauti.
Trys beteisiai vairuotojai, yra viskas, ką reide lietingą naktį iš penktadienio į šeštadienį sugavo pareigūnai. Girtų vairuotojų neįkliuvo. Buvo sustabdyti tik keli vairuotojai, vartoję alkoholį, bet leistinos normos neviršiję.
Tai itin retas rezultatas. Paprastai reiduose vienas kitas girtas vairuotojas įkliūna kone visada.
Kartu su policijos pareigūnai tame pačiame reide dirbę pasieniečiai tikrino užsieniečių dokumentus, tačiau neteisėtų migrantų tarp patikrintų vairuotojų irgi nebuvo – visi patikrintieji mūsų šalyje buvo legaliai.
Pareigūnai vairuotojams primena, kad tokie reidai bus rengiami ir ateityje.
