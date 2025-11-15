Vilniuje sulaikytas viešoje vietoje šaudyti pradėjęs vyras

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 13 d. apie 9 val. Vilniuje, V.Sirokomlės g., namo kieme, vyras (gim. 1951 m.) išsitraukęs daiktą panašų į šaunamąjį ginklą, vieną kartą iš jo iššovė.
Vyras dėl sveikatos sutrikimo pristatytas ir paguldytas į ligoninę.
Įvykio aplinkybės nustatinėjamos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
