Kauno mafijos šulas remiamas prie sienos: 18-metės nužudymo ir išprievartavimo byloje bus apklaustas įslaptintas liudytojas

Prieš teismą stojo vienas Kauno mafijos šulų, 50 metų Klaidas Kanarskas-Klaidensas, kurio suburta „Aguoninių“ gauja transformavosi į vieną didžiausių visoje Lietuvoje nusikalstamų susivienijimų – „Kamuolinius“.
Šią savaitę buvo apklausti trys iš keturių paskutiniųjų liudytojų, kurie, pareigūnų duomenimis, prieš ketvirtį amžiaus priklausė laikinosios sostinės šešėliniam pasauliui.
Ateinantį pirmadienį nuotoliniu būdu bus apklaustas paskutinysis liudytojas, kuris vienintelis iš daugiau nei 30 teisme apklaustų žmonių yra įslaptintas.
Šis vyras dabar gyvena užsienyje ir taip pat praeityje buvo susijęs su nusikalstamu pasauliu.
Portalo Lrytas žiniomis, jog parodymai byloje gali būti ypač reikšmingi, siekiant išnarplioti žmogžudystės bylos gijas.
Gresia kalėjimas iki gyvos galvos
Apklausus visus liudytojus, parodymus žadėjo duoti kaltinamasis, o vėliau bus pagarsinta bylos medžiaga, sakomos baigiamosios kalbos ir skelbiamas nuosprendis.
Byla teisme nagrinėjama gana sparčiai, turint omeny, kad jau apklausti beveik visi 36 liudytojai.
Tad, tikėtina, ne už kalnų jau ir verdiktas.
K. Kanarskui už šį įkalinimą gresia kalėjimas nuo 8 iki 20 metų arba patį griežčiausia bausmė – įkalinimas iki gyvos galvos.
Nors savo kaltės jis atkakliai kratosi, Kauno prokuroras Vytautas Gataveckas tvirtino, kad prieš jį yra surinkta pakankamai svarių įrodymų.
Paspendė mirtinus spąstus 18-metė buvo nužudyta 2002 metų vasario 11-ąją, prieš vidurnaktį Dainavos mikrorajone esančiame daugiabučių kvartale – pareigūnų duomenimis, merginą V. Krėvės prospekte netoli nuo jos namų į spąstus įviliojo K. Kanarskas, iš anksto suplanavęs žmogžudystę.
K. Kanarskas ir kasininke viename prekybos centrų dirbusi mergina buvo pažįstami – panaudodamas smurtą, Klaidensas merginą išžagino nuo 2002 metų vasario 10-osios iki vasario 11-osios vidurdienio, tiksliai nenustatytoje vietoje Kaune.
Sužinojęs, kad nukentėjusioji ketina rašyti policijai pareiškimą, grupuotės vadeiva išsigando, jog už šį sunkų nusikaltimą gali atsidurti kalėjime.
Todėl vieną siaubingą nusikaltimą nuspręsta paslėpti dar baisesniu – žmogžudyste.
Apsimetęs, jog siekia taikaus susitarimo, K. Kanarskas pasiūlė merginai susitikti V. Krėvės prospekte – auka sutiko nenujausdama, koks baisus likimas jos laukia.
Dar nematė taip žiauriai sumušto žmogaus
Kruvinai užmačiai įvykdyti K. Kanarskas pasikvietė savo draugą, „kamuolinį“ Joną Sniešką-Džonį – sargyboje stovėjusio sėbro užduotis buvo perspėti nuo alkoholio ir narkotikų apsvaigusį Klaidensą, jeigu egzekucijos metu pasirodytų vėlyvi praeiviai.
Žudikui ir jo sėbrui pabėgus, į nusikaltimo vietą po kurio laiko atsitiktinių praeivių iškviesti pareigūnai tvirtino taip žiauriai sumušto žmogaus nematę per visą gyvenimą – merginos buvo neįmanoma atpažinti, nesimatė netgi jos veido bruožų.
Lauke prie V. Krėvės prospekto daugiabučio užpultai merginai smogta mažiausiai 31 kartą į galvą ir kitas kūno vietas.
Ji buvo spardoma, smaugiama, galva trankoma į grindinį arba namo sieną – veido bruožų tapo beveik neįmanoma atpažinti, o aukos gyvybė, praėjus 3 dienoms nuo egzekucijos, užgeso Kauno klinikų reanimacijoje, jai taip ir neatgavus sąmonės.
Paprašytas pakomentuoti visus šiuos prokuratūros kaltinimus K. Kanarskas portalui Lrytas aiškino, jog neva yra šmeižiamas. Prieš merginą jis tikino nesmurtavęs.
Viliamasi, jog šįkart neišsisuks
Po žmogžudystės Džonis pabėgo į užsienį, o K. Kanarskas, prokurorų nuostabai, 2004 metais Kauno apygardos teisme buvo išteisintas ir išleistas į laisvę.
Tačiau metams bėgant paaiškėjo naujos svarbios detalės ir byla 2023 metais buvo atnaujinta, o 2024 metų pabaigoje pradėta nagrinėti tame pačiame teisme, vėl pareiškus kaltinimus Klaidensui.
Bylą atnaujinimui žalią šviesą uždegęs Aukščiausiasis teismas 2023-iųjų balandį konstatavo, jog kai kurie prieš 21 metus tyrimą išprievartavimo ir nužudymo byloje atlikę teisėsaugos pareigūnai savo darbą atliko neišsamiai, įžvelgdamas piktnaudžiavimo ir nusikalstamo aplaidumo požymių. Tačiau nuo teisėsaugininkų nenukrito nė plaukas, nes dėl jų veiksmų jau buvo suėjusi senatis.
Žmogžudystės bylą atnaujinti padėjo J. Snieškos sulaikymas. 2018 metais jis buvo sučiuptas Jungtinėje Karalystėje ir pristatytas į Lietuvą.
Tiriant kitus „Kamuolinių“ gaujos nusikaltimus, pareigūnams pavyko sužinoti ir naujas 18-metės nužudymo detales, atvedusias į teismą K. Kanarską.
Tarsi nujausdamas gresiančią itin griežtą bausmę, 2022 metų balandį J. Snieška nusižudė Vilniaus policijos areštinėje.
K. Kanarską klampina ir naujausi maisto išvežiojo parodymai, duoti nūdienos proceso metu.
Teisme per apklausą buvęs kurjeris prisiminė, kaip prieš 23 metus, jau po žmogžudystės, sulaukė užsakymo pristatyti į Klaidenso namus cepelinus, o atvykęs nurodytu adresu, mafiozas parodė jam straipsnį viename Kauno dienraščių: „Žiūrėk, tai apie mane rašo. Aš ją nužudžiau“. Išvežiotojui susidarė įspūdis, kad šeimininkas buvo smarkiai apsvaigęs nuo alkoholio.
Teismai toliau švelnūs
K. Kanarskui už 18-metės išprievartavimą ir nužudymą gresia kalėjimas iki gyvos galvos.
Pati griežčiausia bausmė Klaidensui gresia ir kitoje byloje, kurioje jis kaltinamas vadovavimu nusikalstamam susivienijimui ir didžiulių narkotikų kiekių platinimu.
Byla šiuo metu irgi yra nagrinėjama Kauno apygardos teisme – be K. Kanarsko, kaltinimai joje pareikšti dar 6 mafiozams. Nuosprendis turėtų būti skelbiamas gruodį.
Sakydama baigiamąją kalbą, prokurorė Nomeda Urbonavičienė pasiūlė įkalinti Klaidensą 20 metų.
Nepaisant K. Kanarskui inkriminuojamų ypatingai sunkių nusikaltimų, nuosprendžių jis šiuo metu laukia laisvėje, sudarant sąlygas pasprukti nuo teisingumo – teismai yra nusprendę skirti jam švelnesnes kardomąsias priemones nei suėmimas.
