Dėl „tiktokerio“ žmogžudystės Vilniuje suimtas tik vienas iš įtariamųjų – jo partneris

Apie tai pranešė portalas „Delfi“.
Portalo duomenimis, sekmadienį besibaigiant sulaikymo terminui Vilniaus apylinkės teismo budintis teisėjas leido suimti 1987 metais gimusį aukos partnerį, vardu Paulius. Jam pareikšti įtarimai dėl nužudymo.
Liūdnai pagarsėjęs „tiktokeris“ N. Ambajevas, slapyvardžiu Niežas buvo nužudytas penktadienį.
Tragiškai pasibaigęs konfliktas per išgertuves kilo Vilniuje, viename Švitrigailos gatvės daugiabutyje.
Čia iškviesti greitosios pagalbos medikai 17 val. 22 min. policijai pranešė radę peiliu į krūtinę sužalotą vyrą, kuriam konstatavo mirtį.
Paaiškėjo, kad nužudytasis yra 1993 metais gimęs „tiktokeris“ N. Ambajevas, slapyvardžiu Niežas.
Policija įvykio vietoje sulaikė du įtariamuosius.
Antram sulaikytajam (gim. 1981 m.) skirta švelnesnė kardomoji priemonė. Dėl jo suėmimo į teismą nebuvo kreiptasi.