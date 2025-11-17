Jungtinės teisėsaugos pajėgos sudavė smūgį kontrabandos oro balionais gabentojams

Šioje operacijoje dalyvavo daugiau kaip 100 teisėsaugos institucijų pareigūnų, kurie atliko daugiau kaip 30 kratų Vilniaus ir Druskininkų savivaldybėse bei Varėnos ir Šalčininkų rajonuose, taip pat vykdė kitus veiksmus.
„Džiugu, kad kriminalinės žvalgybos stiprinimas ir glaudus teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas duoda puikių rezultatų. Tai labai aiški žinutė kontrabandos organizatoriams ir bendrininkams.
Mūsų strateginis tikslas – kad tokia nusikalstama veikla taptų ne tik nuostolinga, bet ir atgrasi“, – teigia vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Šios priemonės metu buvo aptikta dešimtys kontrabandos minėtu oro keliu gabenimui skirtų GPS įrenginių, taip pat ryšio palaikymo priemonių, mobiliųjų įrenginių.
Pareigūnai kratų metu taip pat rado šaunamųjų ginklų ir šaudmenų, narkotinių medžiagų, kontrabandinių cigarečių, nusikalstamoms veikoms naudojamų automobilių ir kitų priemonių.
Sulaikyta ir su oro balionais iš Baltarusijos gabenama kontrabanda, įtariama, susijusių žmonių. Kadangi šios operacijos veiksmai tęsiami, tokių įtariamųjų ratas, manoma, didės.
Kontrabandos oro keliu užkardymui vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta Jungtinė tyrimo grupė, kurioje dirba VSAT, policijos, muitinės ir FNTT pareigūnai. Ši VSAT koordinuota operacija buvo viena iš grupės vykdomų tęstinių priemonių.
Iki šios operacijos jau buvo nustatyta daugiau nei 100 žmonių, kurie susiję su cigarečių gabenimu oru.
Duomenys rodo, kad šiemet per devynis šių metų mėnesius daugiau apie 80 proc. iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių yra atgabentos oru – naudojant oro balionus ar kitus bepiločius orlaivius. Iš viso sulaikyta virš 1,3 mln. cigarečių pakelių atgabentų oru.
Kovojant su oro būdu gabenama kontrabanda, Vidaus reikalų ministerija inicijavo teisės aktų pakeitimus, siekiant kaltininkams numatyti griežtesnę atsakomybę.
Įstatymų pakeitimo projektais siekiama numatyti griežtesnę baudžiamąją atsakomybę už kontrabandos (prekių arba draudžiamų daiktų ir medžiagų) gabenimą pavojingu būdu, sukeliančiu grėsmes visuomenės saugumui.
Taip pat siūloma baudžiamoji atsakomybė už tyčinius transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimus, kurie sukelia pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiam objektui, sutrikdo saugų transporto eismą arba šiurkščiai pažeidžia viešąją tvarką.
Oro balionaiBaltarusijaoperacija
Rodyti daugiau žymių