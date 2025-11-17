Lietuvos dienaKriminalai

Marijampolės kriminalistai greitkelyje tarp Vilniaus ir Kauno sulaikė vogtą „Porsche Macan S“

2025 m. lapkričio 17 d. 17:20
Marijampolės apskrities VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai kartu su Kauno apskrities VPK kolegomis automagistralėje A1 sustabdė ir iš eismo pašalino 2022 m. „Porsche Macan S“.
Kaip rašoma Marijampolės apskrities VPK pranešime, lapkričio 12 d. buvo gauta informacija, kad galimai vogtas automobilis „Porsche“ iš Vilniaus lekia Kauno kryptimi.
„Pareigūnai sureagavo žaibiškai: iš pirmo žvilgsnio puikios būklės ir pasiruošęs kelionei automobilis, tačiau viena detalė… panašu, kad automobilis labiau pasiilgo savo tikrųjų savininkų nei kelionės tęsinio“, - rašoma Marijampolės apskrities VPK pranešime.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu įgyto didelės vertės turto.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo didelės vertės turtą ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes žinodamas, kad tas turtas ar vertybės gauti nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
