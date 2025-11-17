Lietuvos dienaKriminalai

Nuo sukčių nukentėjęs vilnietis į policiją kreipėsi daugiau nei po savaitės

2025 m. lapkričio 17 d. 08:14
Papildyta
Nuo sukčių nukentėjęs ir 14 tūkst. eurų praradęs vilnietis į pareigūnus kreipėsi daugiau nei po savaitės.
Daugiau nuotraukų (1)
Policijos departamentas informuoja, kad sekmadienio rytą, 8.17 val., į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1966 m.).
Jis pareiškė, kad lapkričio 7 d. apie 15 val. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo pinigus. Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.
Sekmadienį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo vyro (gim. 1986 m.) pranešimą, kad tą pačią dieną nuo 4 val. 47 min. iki 8 val. 36 min. Vilniuje, pasinaudojus jo banko kortele, iš banko sąskaitos pasisavinta 13 864,40 eurai.
Dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
sukčiaiVilniusPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.