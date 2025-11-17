Nuo sukčių nukentėjęs vilnietis į policiją kreipėsi daugiau nei po savaitės

Policijos departamentas informuoja, kad sekmadienio rytą, 8.17 val., į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1966 m.).
Jis pareiškė, kad lapkričio 7 d. apie 15 val. Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo pinigus. Policija surinko medžiagą dėl sukčiavimo.
Sekmadienį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai gavo vyro (gim. 1986 m.) pranešimą, kad tą pačią dieną nuo 4 val. 47 min. iki 8 val. 36 min. Vilniuje, pasinaudojus jo banko kortele, iš banko sąskaitos pasisavinta 13 864,40 eurai.
Dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.