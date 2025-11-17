Lietuvos dienaKriminalai

Pasieniečiai sulaikė bausmę Lietuvoje atlikti vengusį ir iš Jungtinės Karalystės išsiųstą vyrą

2025 m. lapkričio 17 d. 17:09
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Palangos oro uoste pasieniečiai sulaikė iš Jungtinės Karalystės deportuotą lietuvį, kurio paieška mūsų šalyje buvo paskelbta daugiau nei prieš ketverius metus.
Daugiau nuotraukų (1)
Šeštadienio popietę Palangos oro uoste nusileidus lėktuvui iš Londono, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai tikrino iš Jungtinės Karalystės parvykusių keleivių dokumentus. Vieną jų, 31-erių Lietuvos pilietį, britai deportavo už vietos įstatymų pažeidimus.
Tikrindami šio vyro duomenis, pasieniečiai nustatė, kad jo paiešką dar 2021-ųjų liepą paskelbė Klaipėdos policija. Už nusikalstamą veiką jis buvo nuteistas, tačiau paskirtos bausmės neatliko, išvyko į užsienį. Lietuvoje konkrečios gyvenamosios vietos vyras nėra deklaravęs, yra įtrauktas į jos neturinčių asmenų apskaitą.
Pasieniečiai ieškomąjį sulaikė ir netrukus perdavė į oro uostą atvykusiems paieškos iniciatoriams.
Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 739 žmones (iš jų 539 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 643, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 39, Jungtinės Karalystės – 13, Baltarusijos – 10, Latvijos – 9, Airijos ir Moldovos – po 4, Švedijos – 3, Izraelio, Tadžikistano, Ukrainos ir Uzbekistano – po 2, likusieji 6 buvo dar šešių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų žmonių irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
sulaikymasPalangos oro uostaspasieniečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.