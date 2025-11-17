Pasieniečiai sulaikė bausmę Lietuvoje atlikti vengusį ir iš Jungtinės Karalystės išsiųstą vyrą

Šeštadienio popietę Palangos oro uoste nusileidus lėktuvui iš Londono, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai tikrino iš Jungtinės Karalystės parvykusių keleivių dokumentus. Vieną jų, 31-erių Lietuvos pilietį, britai deportavo už vietos įstatymų pažeidimus.
Tikrindami šio vyro duomenis, pasieniečiai nustatė, kad jo paiešką dar 2021-ųjų liepą paskelbė Klaipėdos policija. Už nusikalstamą veiką jis buvo nuteistas, tačiau paskirtos bausmės neatliko, išvyko į užsienį. Lietuvoje konkrečios gyvenamosios vietos vyras nėra deklaravęs, yra įtrauktas į jos neturinčių asmenų apskaitą.
Pasieniečiai ieškomąjį sulaikė ir netrukus perdavė į oro uostą atvykusiems paieškos iniciatoriams.
Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 739 žmones (iš jų 539 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 643, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 39, Jungtinės Karalystės – 13, Baltarusijos – 10, Latvijos – 9, Airijos ir Moldovos – po 4, Švedijos – 3, Izraelio, Tadžikistano, Ukrainos ir Uzbekistano – po 2, likusieji 6 buvo dar šešių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų žmonių irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
sulaikymasPalangos oro uostaspasieniečiai
Rodyti daugiau žymių