Uostamiestyje policijai įkliuvo kvaišalų platintojai – rasta ir kontrabandinių rūkalų

Ikiteisminis tyrimas pradėtas 2025 m. balandžio mėn. Klaipėdos m. PK, gavus duomenų apie 24 m. klaipėdiečio galimai vykdytą kvaišalų platinimą.
2025 m. balandžio mėn. Klaipėdoje, H. Manto g., uostamiesčio pareigūnai sulaikė anksčiau neteistą, niekur nedirbantį, 20 m. užsienio pilietį, gyvenantį Klaipėdoje. Sulaikymo metu pastarasis išmetė turėtą narkotinę medžiagą – kanapes.
Tą pačią dieną KPONTV pareigūnai Klaipėdoje, Girulių pl., automobilyje, sulaikė kanapes 20 m. užsieniečiui įtariama platinusį, individualią veiklą vykdantį, minėtą 24 m. vaikiną bei kartu su juo buvusį, niekur nedirbantį, 27 m. Klaipėdos miesto gyventoją.
Atlikę 24 m. vaikino asmens kratą bei kratas pastarojo gyvenamojoje vietoje bei naudojamame garaže, tyrėjai rado apie 50 g kanapių, apie 5 g psichotropinių grybų, elektronines svarstykles bei tris smulkintuvus.
Pristatant 27 m. įtariamąjį į policijos įstaigą, asmuo bandė atsikratyti turėtų apie 2 g kanapių, tačiau pareigūnai šią medžiagą rado ir paėmė. Atlikę kratą asmens gyvenamojoje vietoje, policijos pareigūnai rado kelis gramus psichotropinių grybų.
Abu klaipėdiečiai gerai žinomi teisėsaugai. 24 m. vaikinas anksčiau teistas už šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimą bei už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
27 m. vyras anksčiau ne kartą teistas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti bei viešosios tvarkos pažeidimą.
Tęsdami tyrimo veiksmus, 2025 m. spalio mėn. KPONTV pareigūnai Klaipėdoje sulaikė kanapes 24 m. vaikinui įtariama platinusius, 29 m. ir 66 m. artimus šeimos narius, dirbančius vienoje iš uždarųjų akcinių bendrovių. 29 m. klaipėdietis anksčiau teistas už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Atlikę kratas pastarųjų gyvenamosiose vietose, garaže bei žemės sklype su statiniais, pareigūnai rado įtariama narkotinių (psichotropinių) medžiagų, septynis smulkintuvus, dvejas svarstykles, du pneumatinius ginklus, revolverį su šoviniais, beveik 5 800 elektroninių cigarečių bei daugiau kaip 23 000 cigarečių pakelių, kurių dalis paženklinta Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kita dalis – be banderolių.
20 m. ir 27 m. asmenims buvo pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Vėliau jų atžvilgiu tyrimai buvo išskirti į atskirus ikiteisminius tyrimus. Klaipėdos m. PK pareigūnų atliktas tyrimas užbaigtas teismo baudžiamuoju įsakymu, o KPONTV – baigtas kaltinamuoju aktu.
29 m. ir 66 m. bendrininkams pareikšti įtarimai dėl narkotinės medžiagos platinimo ir dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą. Vyresniajam iš jų pareikštas įtarimas ir dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Trys įtariamieji (24 m., 29 m., 66 m. vyrai) buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Vėliau 24 m. vyrui paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. 29 m. įtariamajam paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje. 66 m. vyrui paskirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Laikinai apribotos nuosavybės teisės į trijų įtariamųjų pinigines lėšas – bendrai apie 20 000 Eur.
Iš neteisėtos apyvartos paimtų įvairių tabako gaminių muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, gali siekti daugiau kaip 124 000 Eur.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius.
Už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis numatyta bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų.
Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti baudžiama laisvės atėmimu nuo 2 iki 8 metų.
Už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, kurių vertė viršija 900 MGL dydžio sumą, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 8 metų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str., asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.