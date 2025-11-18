Už dviejų žmonių nužudymą iki gyvos galvos nuteistam vyrui – viltį išvysti laisvę suteikiantis teismo sprendimas

Teisėjų kolegija nustatė, kad nuteistasis atitinka formalųjį kriterijų – yra atlikęs įstatymo nustatytą privalomą paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės dalį, kuomet jam paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė gali būti pakeista į terminuoto laisvės atėmimo bausmę. Šiuo atveju nuteistasis yra atlikęs daugiau nei dvidešimt šešis metus laisvės atėmimo bausmės iki gyvos galvos.
Apygardos teismas, įvertinęs pateiktą medžiagą, sprendė, kad nuteistojo vykdomos pastangos keisti savo elgesį teigiama linkme sudaro pagrindą manyti, jog jis deda pakankamas pastangas mažinant pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką.
Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad nuteistasis skatintas viso 34 kartus, paskutinį kartą 2025 m. spalio 9 d., kas, teismo vertinimu, leidžia daryti išvadą, jog nuteistasis vis tik jau yra suvokimo apie savo elgesio keitimą pozityvia linkme procese, todėl jo lūkestis tikėtis konkretaus bausmės atlikimo pabaigos termino yra pagrįstas.
„Nuteistojo dalyvavimas pozityvaus užimtumo priemonėse, teigiamas požiūris į darbą, ryšių su artimaisiais palaikymas, dedamos pastangos keisti bei koreguoti savo elgesį teigiama linkme, jo užimtumas bei sukaupti įgūdžiai, kriminalinės subkultūros taisyklių nesilaikymas, leidžia daryti išvadą, kad yra visos sąlygos R. S. paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę pakeisti terminuoto laisvės atėmimo bausme“ – rašoma teismo nutartyje.
Minėtas asmuo bausmę atlieka už dar 1998 m. įvykdytą labai sunkų nusikaltimą – kankindamas ar itin žiauriai nužudė du asmenis dėl savanaudiškų paskatų.
Nutartis per 7 dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui.
