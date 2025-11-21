Šiauliečio automobilyje pasieniečiai rado 7 dėžės nelegalių cigarečių

Ketvirtadienį, tikrindami turimą informaciją, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Šiaulių rajone ties Sutkūnų kaimu sustabdė patikrinti automobilį „Honda CR-V“.
Krosoverį su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 36-erių šiaulietis.
Automobilio bagažinėje pasieniečiai rado septynias kartono dėžes, kuriose buvo 3 500 pakelių cigarečių „Marlboro Gold“ be akcizo ženklų. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 18 165 eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos šiaulietis buvo paleistas iš areštinės, skyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Sulaikytas automobilis ir cigaretės laikinai saugomi VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardoje.
