Širvintų rajone policija demaskavo pogrindinį alkoholio prekeivį

Vyras, neturėdamas licencijos mažmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais, įsigydavo įvairaus rūšies alkoholio parduotuvėje ir pardavinėdavo kaimo bei aplinkinių gyvenviečių gyventojams. Nors Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas aiškiai numato, kad mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais leidžiama tik turint tam galiojančią licenciją, vyras šių reikalavimų nepaisė.
Lapkričio 21 d. apie 8 val. 20 min. šis vyras, vykdydamas prekybą be leidimo, realizavo 7 butelius 6,0 proc. stiprumo alaus.
Pareigūnai pabrėžia, kad šiame atvejyje ypatingas ir prekybos laikas, – alkoholis buvo parduodamas nelegaliai pasinaudojant tuo, kad rytais ir vakare parduotuvėse gyventojai negali įsigyti alkoholio, todėl prekyba šiuo metu buvo aktyvesnė.
Policija ragina gyventojus laikytis įstatymų ir primena, kad nelegali prekyba alkoholiniais gėrimais – tai pažeidimas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 127 straipsnyje.
Širvintų rajono policija pabrėžia, kad ir toliau atidžiai stebės šešėlinę rinką bei nelegalius prekybos taškus. Pareigūnai užtikrina, kad už tokius pažeidimus bus imamasi ryžtingų priemonių, siekiant užkardyti nelegalią prekybą. Policija ragina gyventojus aktyviai bendradarbiauti ir pranešti apie pastebėtą nelegalią veiklą, taip prisidedant prie saugesnės ir atsakingesnės bendruomenės kūrimo.
