Vokietijoje gyvenančiam Rusijos piliečiui lietuviškas vairuotojo pažymėjimas kainavo 1 800 eurų

Ketvirtadienį vakare, prie pat sienos su Latvija, magistraliniame kelyje Ryga–Pasvalys–Panevėžys ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.), VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai, patruliuodami kartu su kolegomis iš Migracijos skyriaus bei Lietuvos ir Latvijos policijos pareigūnais, sustabdė patikrinti automobilį „Mersedes-Benz S“. Automobilio vairuotojas, 52-ejų Rusijos pilietis, pateikė savo pasą, leidimą laikinai gyventi Vokietijoje ir lietuvišką vairuotojo pažymėjimą, galiojantį iki 2035 m. gegužės.
Būtent šio pažymėjimo autentiškumu ir suabejojo pasieniečiai. Atidžiai jį ištyrus, nustatyta, kad pateiktas vairuotojo pažymėjimas, įtariama, – visiška klastotė.
Užsienietis turėjo ir Rusijoje gautą vairuotojo pažymėjimą, tačiau jo galiojimas baigėsi prieš pusantrų metų, 2024-ųjų balandį. Rusijos pilietis paaiškino, jog taip nutikus, už 1 800 eurų įsigijo lietuvišką klastotę.
Kartu su Vokietijoje gyvenančiu vyru kaip keleiviai vyko du Latvijos piliečiai, kuriems priekaištų pasieniečiai neturėjo.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Rusijos pilietis buvo pristatytas į Šiaulių pasienio užkardą, o po apklausos – paleistas.
klastotėrusassulaikymas
