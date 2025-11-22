Lietuvos dienaKriminalai

Per dvi paras VSAT perėmė 10 kontrabandinių balionų ir sulaikė 8 įtariamuosius

2025 m. lapkričio 22 d. 11:52
Ingrida Steniulienė
Per dvi pastarąsias paras pasieniečiai perėmė 10 kontrabandinių balionų su 12,3 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių.
„Per dvi paras yra sulaikyti 8 asmenys. 6 buvo sulaikyti vieną parą, kiti – kitą parą. 6 sulaikytus asmenis teismas leido suimti mėnesiui, dėl kitų dviejų suėmimo dar bus sprendžiama“, – Eltai šeštadienį sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis.
Įtariamieji buvo sulaikyti Vilniaus, Varėnos, Raseinių ir Kėdainių rajonuose. Prie orų balionų, kaip įprasta tokiais atvejais, buvo pritvirtinta GPS įranga.
VSAT duomenimis, šiemet iš viso buvo sulaikyta 115 asmenų, įtariama, susijusių su kontrabandos gabenimu oro keliu.
„Iš viso šiemet pasieniečiai sulaikė daugiau nei 1 milijoną 340 tūkst. pakelių, kurie iš Baltarusijos buvo atskraidinti oru. Į šią statistiką patenka ir dronų kroviniai, bet, aišku, dauguma yra oro balionų kroviniai“, – Eltai sakė G. Mišutis.
Pernai oro keliu buvo perimti 604 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių ir sulaikyti 46 įtariamieji – šiemet šie statistiniai duomenys yra daugiau nei du kartus didesni.
ELTA primena, kad pastaruoju metu dėl balionų, skrendančių iš Baltarusijos, buvo ne kartą sutrikdyta Vilniaus oro uosto veikla.
