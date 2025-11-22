Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus ugniagesys prie Kauno marių įkliuvo su narkotikais

2025 m. lapkričio 22 d. 11:12
26 metų ugniagesys įkliuvo su narkotikais – pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Policija pranešė, jog penktadienį, apie 9 val. 35 min. Kaišiadorių r., Grabučiškių k., netoli Kauno marių esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje buvo patikrintas „Volvo V60“, kuriame prie vairo sėdėjo ne tarnybos metu neuniformuotas Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesys gelbėtojas (gim. 1999 m.).
Patikrinimo metu automobilyje rasta suktinė ir plastikinis indelis su augalinės kilmės, galimai narkotinėmis medžiagomis.
Taip pat rastas smulkintuvas ir pakuotė su popieriaus lapeliais cigaretėms sukti.
Ugniagesiui surašytas admkinistracinio nusižengimo protokolas už narkotinių arba psichotropinių medžiagų vartojimą be gydytojo paskyrimo ir įteiktas šaukimas atvykti į policijos komisariatą.
Dėl nelegalaus kvaišalų laikymo iškelta baudžiamoji byla.
Ugniagesiui gresia ir atsisveikinimas su darbu.
