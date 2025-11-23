Šioje policijos aikštelėje laikomi automobiliai, kurių vairuotojams, savininkams yra iškeltos baudžiamosios bylos už šiurkščius eismo taisyklių pažeidimus, avarijų su sunkiomis pasekmėmis sukėlimą ir kitus inkriminuojamus nusikaltimus. Taip pat čia yra transporto priemonės, kurios galėjo būti panaudotos darant nusikalstamas veikas – pavyzdžiui, vagystes arba plėšimus.
Dalis transporto priemonių galėjo „laukti“ savo eilės ekspertizių atlikimui, siekiant nustatyti įtariamųjų DNR, pirštų antspaudus, aptikti kitus įkalčius.
2010 metų laidos „Audi Q5“ suliepsnojo vėlų penktadienio vakarą, apie 22 val. 50 min. – manoma, kad piktadarys, šliūkštelėjęs ant visureigio benzino arba kito degaus skysčio, siekė sunaikinti įkalčius ugnimi.
Išvydo didžiules liepsnas
Apie gaisrą skubios pagalbos tarnyboms pranešė vietos gyventojai, išvydę didžiules liepsnas ir dūmų kamuolius, sklindančius iš aikštelės.
Kauno apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informavo, jog gaisras įsiplieskė penktadienį, prieš 23 valandą Raseinių rajone, Alėjų kaime, Bažnyčios gatvėje esančioje aikštelėje.
Aikštelės vartai buvo užrakinti – ugniagesiai diskiniu pjūklu teko nupjauti spyną.
Jiems atvykus atvira liepsna degė „Audi Q5“ ir šalia šio visureigio stovėjęs lengvasis automobilis „Volvo V90“.
Liepsnos taip pat apgadino šalia šių dviejų mašinų stovėjusius 5 automobilius: „Škodą“, „Peugeot“, du „Volkswagen“ ir dar vieną transporto priemonę, kurios markė nenurodoma.
Siūlo galas – visureigis
Nuostoliai kol kas nustatinėjami.
Didžiausią žalą patyrė „Audi“ ir „Volvo“ savininkai: „Audi“ sudegė visiškai, o „Volvo“ automobilyje liepsnų liežuviai nusiaubė galinę dalį, prietaisų skydelį, buvo termiškai paveiktas kėbulas.
Policija aiškinasi padegimo motyvus, kitas su naktiniu išpuoliu susijusias aplinkybes.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo arba sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Už tai gresia kalėjimas iki 5 metų.
Viliamasi, kad daugiau vertingos informacijos bus gauta, peržiūrėjus viešose vietose netoli gaisravietės įrengtas vaizdo kameras.
Tyrėjams siūlo galu veikiausiai taps priežastis, dėl kurios „Audi Q5“ atsidūrė šioje policijos aikštelėje: paaiškėjus, su kokiais nusikaltimais visureigis buvo siejamas iki padegimo, gali būti išvilti į dienos šviesą ir patys padegėjai apie galimi šio ugninio išpuolio užsakovai.
Neatmetama, kad čia savo nagus prikišti galėjo ir organizuoto nusikalstamo pasaulio atstovai.
