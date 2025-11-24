Lietuvos dienaKriminalai

Du nepilnamečiai neregistruotu elektriniu motociklu Vingio parko takeliais spruko nuo policijos – bėglius sustabdė žemės kupstas

2025 m. lapkričio 24 d. 15:45
Lapkričio 15 d. vakarą Vilniaus pareigūnai gavo pranešimą, kad Vingio parke paaugliai gadina biotualetus.
Netoli M.K.Čiurlionio gatvės viaduko pareigūnai pastebėjo elektrinį motociklą be numerių, kuriuo važiavo du žmonės. Pamatęs pareigūnus, vairuotojas padidino greitį ir bandė pasprukti. Prasidėjo persekiojimas Vilniaus gatvėmis ir Vingio parko takais.
Pareigūnai bandė sustabdyti vairuotoją su šviesos ir garso signalais, tačiau jis didino greitį, manevravo šaligatviais ir nevykdė reikalavimų.
Gaudynės baigėsi ties Žvėryno tiltu, kur motociklas atsitrenkė į žemės kupstą ir abu važiavusieji nugriuvo.
Pareigūnai nedelsdami sulaikė vairuotoją – paaiškėjo, kad tai nepilnametis.
Elektrinis motociklas nebuvo registruotas, neturėjo techninės apžiūros ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo. Laimei, viskas baigėsi be rimtų sužalojimų, tačiau jauniesiems pažeidėjams teks atsakyti už savo veiksmus. 
