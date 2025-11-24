Jurbarke neblaivus vyras priešinosi pareigūnams ir sužalojo policininką

Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 18.30 val. Kristijono Donelaičio gatvėje, bute, sulaikant vyriškį, įtariamą dėl smurto artimoje aplinkoje, pastarasis aktyviais pasipriešino policijos pareigūnams ir sužalojo Jurbarko rajono policijos komisariato pareigūną.
Pareigūnas, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, tęsė tarnybą.
Įtariamasis neblaivus (1,74 prom.) vyras (gim. 1988 m.) uždarytas į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo ir dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.
