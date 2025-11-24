Lietuvos dienaKriminalai

Policijai įkliuvo neblaivus automobilį vairavęs kalėjimų tarnybos pareigūnas

2025 m. lapkričio 24 d. 13:15
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnyba informuoja, kad lapkričio 21 d., apie 20.00 val., Alytaus rajono savivaldybės Alovės seniūnijos Jurkionių kaime Alytaus kelių policijos ekipažas sustabdė patikrinimui automobilį „VW Passat“.
Patikrinimo metu nustatyta, jog transporto priemonę vairavo Lietuvos kalėjimų tarnybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas. Pareigūnui buvo fiksuotas 1,01 promilės neblaivumas.
Pareigūnas automobilį vairavo ne tarnybos metu, uniformos nedėvėjo.
Lietuvos kalėjimų tarnyba laikosi nulinės tolerancijos alkoholio vartojimui vairuojant ir pabrėžia, kad tokie atvejai yra vertinami itin griežtai, nepriklausomai nuo pareigūno pareigų ar užimamų pozicijų.
 
Lietuvos kalėjimų tarnybagirtumaspareigūnas
