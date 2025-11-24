Policijai įkliuvo neblaivus automobilį vairavęs kalėjimų tarnybos pareigūnas

Patikrinimo metu nustatyta, jog transporto priemonę vairavo Lietuvos kalėjimų tarnybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas. Pareigūnui buvo fiksuotas 1,01 promilės neblaivumas.
Pareigūnas automobilį vairavo ne tarnybos metu, uniformos nedėvėjo.
Lietuvos kalėjimų tarnyba laikosi nulinės tolerancijos alkoholio vartojimui vairuojant ir pabrėžia, kad tokie atvejai yra vertinami itin griežtai, nepriklausomai nuo pareigūno pareigų ar užimamų pozicijų.
