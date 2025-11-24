Teismas pradėjo nagrinėti pažeidėjo nužudymu kaltinamo pasieniečio bylą, jis kaltės nepripažįsta

Jau anksčiau už cigarečių kontrabandą ne kartą baustas ir nelegalias cigaretes vežęs Andžejus A. žuvo netoli pasienio su Baltarusija, kai nestojo stabdomas ir, pasieniečio K. Ilgevičiaus teigimu, kėlė jam pavojų. Pasienietis teigia, kad baiminosi, jog bėglys galėjo įlėkti į Tabariškių kaimą, kur galimai irgi būtų kilęs didelis pavojus aplinkiniams, grėstų pavojus gyventojams. K. Ilgevičius minėjo vaikus su dviračiais, moteris.
Teisiamas pasienietis kaltės nepripažino, tačiau sutiko duoti parodymus teismui.
„Nesuprantu, kodėl esu kaltinimas tyčiniu nužudymu“, – teismui sakė pasienietis.
Pasienietis teigė, kad taikėsi į automobilio ratą
K. Ilgevičius pasakojo, kad pasieniečių pamaina paprastai prasideda nuo instruktažo.
„Viršininkas pasako, ką reiktų atidžiau stebėti. Gavom į mobilųjį telefoną skambutį iš budėtojo, kad skraido dronas su ryšuliais. Pradėjome važiuoti link vietovės, kad mažiau būtume pastebimi, važiavome mišku, keliukais. (…) Aš išbėgau į kelią, tiesia į mane Passatas važiavo, mojavau rankomis, užsitaisiau ginklą, kaip psichologinės prievartos priemonę“, – pasakojo pasienietis.
Jis teigė, kad po užsikirtimo dar kartą užtaisė ginklą ir bandė taikyti į automobilio galinį ratą.
„Volkswagen Passat“ vyko vienas vairuotojas, K. Ilgevičiui jo veidas pasirodė matytas.
Vėliau jau po įvykio pasienietis sužinojo, kokį asmenį mirtinai sužalojo.
„Pagal darbo pobūdį jis man buvo žinomas, bet nebuvau anksčiau jo sulaikęs. Žinojau, kad jis užsiima kontrabanda“, – per ikiteisminį tyrimą pasakojo K. Ilgevičius.
Kai Andžejaus A. vairuota mašina atsitrenkė į medį ir sustojo, pasieniečiai joje rado rūkalus ir negyvą vairuotoją. Per raciją pasieniečiai pranešė, kad reikalinga greitoji pagalba.
Teisėja paskelbė, kad K. Ilgevičius per tyrimą 2024 m. buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas, kaip įtariamasis buvo apklaustas 2025 m. balandį. Jis kaltu nepripažino, teigė, kad šaunamąjį ginklą tarnyboje teko panaudoti pirmą kartą.
Kaltinamasis sulaukė didelio palaikymo
Į teismo salę palaikyti kolegos suplūdo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) darbuotojai, tarp jų – ir VSAT vadas Rustamas Liubajevas.
VSAT pareigūnas K. Ilgevičius kaltinamas nužudymu, siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį, ir piktnaudžiavimu viršijus tarnybos įgaliojimus. Kaltinamasis įvykio metu dirbo mobiliuoju patruliu.
„Mes manome, kad šita byla yra nepagrįsta, pateikiant kaltinimus su tokia kvalifikacija. Nelieka kito kelio, kaip gintis iki galo. Kyla klausimų dėl pačio ginklo tinkamumo šaudyti. Vokietija 2015 m. išėmė iš apyvartos būtent tokį šaunamąjį ginklą“, – žurnalistams prieš posėdį sakė K. Ilgevičiaus advokatas Vidas Vilkas, turėdamas omenyje pasieniečio panaudotą automatinį ginklą G 36.
Advokatas kelia klausimą, ar pasienietis buvo apmokytas elgtis su tokiu ginklu.
Teismui anksčiau buvo pateikti prašymai atlikti įvairias ekspertizes, tarp jų – ir atlikti tyrimus Vokietijoje, tirti kaltinamojo psichinę būklę. Teismas dėl šių prašymų pasisakys vėliau.
Liubajevas: tokie įvykiai gali atsitikti su kiekvienu iš mūsų
Savo ruožtu palaikyti kolegos teisme atvykęs VSAT vadas R. Liubajevas teigia, kad tokia situacija gali nutikti kiekvienam.
„Mes palaikome savo kolegą, palaikome jį kaip žmogų. Šiandien, kai situacija pasienyje yra labai sudėtinga, suprantame, kad tokie įvykiai gali atsitikti su kiekvienu iš mūsų, nes ir su manimi. Dėl to, manyčiau, kad tas palaikymas visų mūsų kolegų, visų mūsų pareigūnų, tarp jų ir veteranų, yra be galo svarbus“, – žurnalistams prieš teismo posėdį sakė R. Liubajevas.
VSAT vadas teigia, kad neigiamas teismo sprendimas sukurtų nepalankų precedentą dėl pareigūnų teisės panaudoti ginklą.
„Be jokios abejonės toks sprendimas neigiamai paveiktų. Noriu priminti, kad VSAT yra ne tik teisėsaugos institucija, bet yra ir ginkluotųjų pajėgų dalis. Dar kartą pasikartosiu – pasitikime savo valstybe, teismu ir manau, kad teismas priims teigiamą sprendimą“, – teigė VSAT vadas.
Pareikšti kaltinimai dėl pažeidėjo nužudymo
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie į Lietuvą įskridusius dronus su ryšuliais. VSAT pareigūnai pradėjo vykdyti jų paiešką. Netrukus buvo pastebėtas keliu važiuojantis automobilis, kuris nestojo pasieniečiams jį stabdant.
Anot teisėsaugos, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, pareigūnas K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį, pats pažeisdamas teisės aktus, kurie reglamentuoja šaunamojo ginklo panaudojimą, iš tarnybinio šaunamojo ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį, kurio vairuotojas nekėlė tiesioginės grėsmės pareigūnams, eismo saugumui ir žmonėms.
Paaiškėjo, kad automobilio vairuotojui buvo padarytas mirtinas sužalojimas ir pastarasis įvykio vietoje mirė.
Pasak prokuratūros, tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad kaltinamajam siekiant sulaikyti teisės pažeidimą darantį asmenį ir jį nužudant viršijus įgaliojimus, buvo padaryta didelė neturtinė žala nukentėjusiesiems, VSAT ir valstybei.
Pažeidėjo nužudymu kaltinamas VSAT pareigūnas dabar dirba sistemų stebėjimo operatoriumi toje pačioje pasienio užkardoje.
